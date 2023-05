La gestione di Gonzalez e Brekalo e una difesa instabile: la mano e l’integralismo di Italiano sulla crisi viola

Quanto c’è di Vincenzo Italiano nella crisi di risultati della Fiorentina? Stando a La Gazzetta dello Sport tanto e nel pezzo a firma Fabio Bianchi, si sottolineano alcuni difetti emersi nella gestione del tecnico, soprattutto nell’ultimo mese: intanto una dubbia gestione del turn over, con un Gonzalez usato fino a esaurimento serbatoio, sia a Salerno che a Napoli, e un Brekalo che nelle rotazioni non c’era entrato quasi mai e che giovedì sera è stato gettato nella mischia all’improvviso.

Poi la questione difesa, reparto delicato e che ha visto rotazioni ancor più instabili rispetto alla tenuta media del reparto, già molto precaria di suo. Italiano viene descritto come un tecnico “bravo ma afflitto a tratti da integralismo”, per esempio per il tempo impiegato nel cambiare modulo a inizio stagione. La sconfitta con il Basilea sembra aver accentuato questi difetti.