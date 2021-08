L’esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez a trovato il suo primo gol in campionato nella gara vinta dai viola contro il Torino. Sul suo profilo Instagram il giocatore ha manifestato tutta la sua gioia con una serie di scatti della partita e la didascalia: “Molto felice per la vittoria in casa con la nostra gente, FORZA VIOLA!!!”.

Di seguito il post originale: