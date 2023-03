Giornata di gala quella di ieri per Rolando Mandragora, grande protagonista della vittoria viola a Cremona. Il centrocampista della Fiorentina ha voluto dedicare il gol a due persone di famiglia, il nonno che non c’è più e la prima figlia in arrivo:

“La continuità di prestazione e risultati di cui eravamo alla ricerca sta arrivando, adesso non fermiamoci! Il gol è per te nonno che mi guardi da lassù e per la piccola che arriverà!”.