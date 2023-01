La giustizia sportiva riavvicina la Fiorentina all’Europa: l’occasione inattesa cambierà l’approccio viola al mercato?

Nemmeno i meno scettici si sarebbero aspettati un colpo di tale entità assestato alla classifica della Juventus da parte della giustizia sportiva: il primo filone delle indagini legate al caso plusvalenze ha prodotto infatti prima la richiesta di 9 punti di penalizzazione e poi la sentenza dei 15 di ieri sera. Uno scossone che improvvisamente riavvicina la Fiorentina alla zona europea (il settimo posto è ora dell’Udinese che è 2 punti avanti) e riaccende un campionato che dopo il 2-0 di Roma era sostanzialmente finito. E manca ancora il secondo filone di inchiesta che coinvolgerà anche l’Atalanta.

Tutto in gioco quindi e programmi che potrebbero cambiare, nell’atteggiamento in campo ma chissà anche sul mercato. O almeno questi sarebbero gli auspici, sempre al netto di regole che per la lista europea dà al massimo 3 slot-sostituzione (saranno inseriti in vista del Braga il rientrante Castrovilli e verosimilmente i due probabili nuovi volti Sirigu e Brekalo). Diverso il discorso per il campionato dove di spazio per agire ce ne sarebbe molto di più: a partire dagli under 22 (nati dall’1/1/2000 in poi) fino ai cambi che non hanno limitazioni. Su quel fronte un ulteriore arrivo, magari in zona offensiva, potrebbe far comodo ed essere consigliabile. Se è difficile ipotizzare un arrivo dedicato solo al campionato, di sicuro non ci sarebbe alcuna regola a impedirlo.