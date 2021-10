La grande differenza tra noi e gli altri

La presa di posizione della Fiorentina, il messaggio scritto dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, ma anche la reazione di molti tifosi (leggasi i commenti che sono arrivati a Fiorentinanews.com in queste ore) ci fanno capire chiaramente un fatto: sulla questione razzismo nel calcio c’è una grande differenza tra noi e gli altri.

In molti mettono la testa sotto la sabbia per non vedere, in molti non hanno preso posizione su questo tema pur di non ritrovarsi nel mirino delle critiche di qualche tifosuccio e per non perdere consensi.

Prendiamo ad esempio il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che tra l’altro guida una giunta di centrosinistra che dovrebbe essere molto sensibile a questo tema. Ebbene, gli avete sentito dire nulla dopo le offese (“Zingaro”) riservate a Vlahovic e tempestivamente sottolineate dal presidente viola Commisso? Domanda retorica ovviamente, la risposta la sapete tutti.

Insomma qui si prova a combattere questo problema e si prova ad emarginare quel manipolo di stupidi (perché fortunatamente si tratta di una ristrettissima minoranza) che ha rovinato ulteriormente una serata in cui c’era già amarezza per il modo (immeritato) in cui la Fiorentina era uscita dal campo sconfitta contro il Napoli.