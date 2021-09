La grande scommessa della Fiorentina

La Fiorentina ha deciso di non intervenire sul mercato anche per dare fiducia a Riccardo Sottil. L’esterno d’attacco è ritenuto da mister Italiano un giovane di grandi promesse, che però deve ancora mostrare tutte le sue qualità. Il tecnico viola ha ribadito da una parte i margini di crescita del figlio d’arte, dall’altra che deve ancora crescere sotto molti aspetti.

E la partita di Bergamo va in tal senso: tanti pregi, ma ancora qualche difetto da limare. A Sottil è parso mancare ancora il passaggio decisivo, come il tiro in porta: aspetti che servono per maturare e continuare nel percorso di crescita. A riportarlo è La Repubblica.