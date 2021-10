La guerra di Rocco contro il potere sempre più crescente dei procuratori, contro le loro richieste economiche, contro gli affari condotti solo per il loro interesse. Cominciata contro uno degli uomini più forti del calcio mondiale, Jorge Mendes, proseguita contro l’agente serbo di Dusan Vlahovic Darko Ristic. Due battaglie che in casa Fiorentina hanno mosso le acque in maniera abbastanza importante a distanza solo di pochi mesi, con l’addio di Gennaro Gattuso prima e il mancato rinnovo dell’attaccante viola poi.

Con le agenzie dei due procuratori non si tratterà più, questo è poco ma sicuro. Il rischio di farsi terra bruciata intorno c’è, ma la Fiorentina nella persona di Commisso si sta dimostrando coraggiosa nell’affrontare una piaga che sta diventando un problema sempre più grande per il mondo del calcio. C’è però chi parla e grida allo scandalo e chi agisce. E tra le due cose la differenza è ben netta. Tra il dire il fare c’è di mezzo il mare e forse chi si ferma al “dire” lo fa per convenienza. C’è invece chi fa, anche se poi le controindicazioni non mancheranno.