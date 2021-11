La Juve mette in vendita anche Kulusevski per arrivare a Vlahovic: ma dalla cessione arriva solo la metà dei soldi pretesi da Commisso

Le sta provando un po’ tutte la Juventus per strappare Vlahovic alla Fiorentina, compreso mettere in vendita anche uno dei suoi calciatori più interessanti, per età e per soldi investiti su di lui: si tratta di Dejan Kulusevski. Un paio di anni fa i bianconeri lo presero dall’Atalanta per oltre 40 milioni, quando lo svedese era ancora in prestito a Parma. A Torino però per lui fortune solo alterne e con Allegri molta panchina: per questo l’idea, secondo Tuttosport, sarebbe quella di darlo via a gennaio, sperando che dalla Premier League offrano quei circa 40 milioni richiesti.

Il passo successo sarebbe, secondo il quotidiano, quello di girarli poi alla Fiorentina per sbloccare la situazione Vlahovic, anticipando le mosse estive: peccato però che Commisso da quell’orecchio ci senta poco o niente. Specialmente sulla cifra che il patron viola continuerebbe a giudicare come bassa: il presidente venderebbe anche volentieri l’attaccante a gennaio ma solo per proposte sui 75-80 milioni. E con la cessione eventuale di Kulusevski la Juve arriverebbe giusto a metà.