La Juve vuole far cassa con Vlahovic ma per il Real si tratta solo di un ‘piano B’. L’offerta indecente per aggiudicarsi l’ex Fiorentina

Il Real Madrid sta guardando oltre Kylian Mbappe, come riportato dal portale spagnolo Sport. Se il talento francese dovesse rispettare l’anno di contratto che ha ancora con il Paris Saint Germain, i blancos rischierebbero di rimanere senza centravanti. Per questo motivo, il Real sarebbe interessato ad un ex attaccante della Fiorentina: Dusan Vlahovic.

La formula – udite bene – sarebbe quella del prestito secco, con la Juventus però che chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro e preferirebbe pensare all’incasso. Per ora l’attaccante serbo rimane il piano B del club di Florentino Perez che attende la decisione di Mbappe prima di proporre una vera e propria offerta alla società bianconera.