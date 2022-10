La Juventus alla ricerca di un centrale…e nella lista bianconera c’è anche un difensore viola

La Juventus ricerca un difensore centrale per il futuro. Questo fatto c’entra con la Fiorentina, perché uno dei candidati a vestire la maglia bianconera, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è il viola Igor.

Il brasiliano, nonostante non stia vivendo una grandissima stagione, è stato inserito in una lista che comprende anche i nomi di Pavlovic (Partizan Belgrado), Gabriel (Arsenal), Ndicka (pronto a svincolarsi dall’Eintracht Francoforte) e Kiwior (Spezia), sul quale il Milan resta in vantaggio.

Ma più che guardare a questa situazione di mercato, la Fiorentina deve pensare a riavere con sé questo centrale al meglio.