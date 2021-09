La Juventus chiude il bilancio con un passivo di oltre 200 milioni. E pensare che la Fiorentina..

Un’estate di quasi 20 anni fa, per un debito di qualche decina di miliardi di lire, la Fiorentina di Cecchi Gori fallì per poi ripartire dalla Serie C2 con il nome di Florentia Viola. Nel 2021 le cose invece sono molto cambiate, basta vedere cosa succede a Torino.

Questo pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29 ottobre 2021.

Con un comunicato di 15 pagine, il club bianconero ha illustrato il bilancio dell’ultima stagione e le notizie non sono proprio positive, anche se ampiamente previste. L’effetto Covid ha inciso in modo pesante sui conti della Juventus: i bianconeri chiudono il bilancio con una perdita di 209,9 milioni, negativo che sarà coperto mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Resta invece stabile l’indebitamento che si attesta a 389 milioni (4 in più rispetto al precedente esercizio). Ovviamente resta da sottolineare che al 30 giugno 2021 il club dispone comunque di linee di credito bancarie per 573,1 milioni, non utilizzate per complessivi 335,9 milioni.