La Juventus chiude per il ritorno di Milik in bianconero: ecco le cifre

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus avrebbe chiuso per il ritorno a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dal Marsiglia. L’attaccante polacco era tornato al club francese dopo il mancato riscatto da parte della Juve, che però ha deciso di continuare le trattative per acquisire per intero cartellino.

Al Marsiglia vanno 6 milioni di euro più uno di bonus, legato alle presenze che farà il giocatore con i bianconeri.