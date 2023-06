La Juventus ci ricasca e si congratula col City per la vittoria in Champions. Ma già Commisso aveva commentato la decisione particolare del club bianconero

La Juventus ci ricasca, e per certi versi ciò non ci stupisce nemmeno. Dopo essersi congratulata con Siviglia e West Ham per i successi europei su Roma e Fiorentina, la società ITALIANA si è espressa favorevolmente nei confronti del Manchester City, che ieri sera ha battuto l’Inter nella finale di Champions League.

Tra l’altro, il patron viola Rocco Commisso, relativamente alle congratulazioni al West Ham, aveva commentato in questo modo: “Non mi è piaciuto per niente. Non so chi prenda le decisioni in quella società, ma alla Fiorentina questo non sarebbe mai successo“.