La Juventus è a lavoro per piazzare Vlahovic in Premier in estate. E per sostituirlo…

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela le strategie della Juventus per la prossima stagione per quanto riguarda il reparto offensivo. Il club bianconero è infatti a lavoro per piazzare Dusan Vlahovic, che piace soprattutto in Premier League. L’obiettivo del club torinese è quello di incassare almeno 100 milioni di euro dalla cessione dell’ex attaccante della Fiorentina.

Per rimpiazzarlo, la Juventus ha già messo nel mirino un altro talento di questa Serie A che milita nell’Atalanta Rasmus Højlund.