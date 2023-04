La Juventus non ci sta ed è subito pronta a fare ricorso contro la squalifica della curva

Non ha fatto a tempo ad uscire la sentenza del Giudice Sportivo che la Juventus ha già palesato la propria volontà di sovvertire le decisioni della giustizia. Secondo quanto riportato dal giornalista di Goal.com Romeo Agresti, la società bianconera presenterà ricorso contro una delle penalità inflitte dalla giustizia sportiva.

In merito alla chiusura per un turno della curva bianconera, a causa degli insulti razzisti ai danni di Romelu Lukaku nella sfida di Coppa Italia contro l’Inter, il club torinese vorrebbe revocata la decisione del GS. La squalifica, arrivata insieme a quella per Juan Cuadrado di tre giornate, sarebbe relativa al match contro il Napoli.