La Juventus potrebbe fare sul serio per De Paul, sul quale c’è anche l’Inter: ora si fa dura per l’argentino

Il trequartista argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul, a lungo seguito dalla Fiorentina, sarebbe entrato nei radar di un’altra squadra bianconera: la Juventus. La duttilità sarebbe la qualità che i dirigenti bianconeri stanno cercando per il prossimo acquisto bianconero per il centrocampo, dote che l’argentino ha più volte dimostrato di avere variando la sua posizione nella formazione friulana. Sul giocatore c’è anche il vivo interesse dell’Inter. Ora per De Paul si fa dura per la Fiorentina, schiacciata nella morsa dei top club. La richiesta dei Pozzo si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, ma nelle prossime finestre di mercato si potrebbe scatenare una vera e propria asta per lui.

