La Juventus presenta la prossima sfida alla Fiorentina come “una rivalità storica”, ma i tifosi bianconeri non sono dello stesso avviso: “La sentono solo i fiorentini”

Dopo il Bologna, ci sarà la Juventus. La partita da cerchiolino rosso del calendario del tifoso viola. Una partita che, al momento, ha il sapore dello scontro diretto dato che le due squadre galleggiano praticamente con gli stessi punti nelle zone anonime della classifica. Il club penalizzato, però, cerca il rilancio e chiama i propri tifosi a raccolta.

“Una rivalità storica che torna allo Stadium. Vieni a tifare la Juve” si legge sul profilo Twitter della società bianconera, che invita così ad acquistare i biglietti. I tifosi nei commenti, tuttavia, non sembrano dello stesso avviso: “ma quale rivalità!”, “la sentono solo loro“, “gli unici degni sono i milanesi” e così via. A prescindere di come la pensino la juventini, comunque, Fiorentina-Juve resta un classico del campionato italiano, una di quelle sfide che una volta ogni tanto (tipo il 20 ottobre 2013, per fare un esempio casualissimo) regalano emozioni difficilmente dimenticabili.