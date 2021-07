La Juventus prova l’operazione ‘alla Chiesa’ per Locatelli, ma la risposta del Sassuolo è diversa rispetto alla Fiorentina

Il principale obiettivo di mercato della Juventus è Manuel Locatelli. La dirigenza bianconera è al lavoro per accontentare Max Allegri, che ha richiesto il centrocampista campione d’Europa per la sua mediana. Nei giorni scorsi sono andati in scena i primi incontri tra Juventus e Sassuolo, ma tra le parti c’è ancora distanza.

Il motivo è presto detto: secondo quanto riportato da Sky Sport, la Vecchia Signora vorrebbe architettare un’operazione simile a quella che ha portato Federico Chiesa dalla Fiorentina a Torino. Prestito con obbligo di riscatto rateizzabile in più stagione. Una formula che non entusiasma, per usare un eufemismo, il Sassuolo: il club neroverde continua a chiedere quaranta milioni di euro, senza formule particolare o l’inserimento nell’affare di qualche contropartita tecnica.