La Juventus punta forte su Vlahovic: un giovane potrebbe entrare nella trattativa

Tra i tanti club interessati a Dusan Vlahovic, c’è anche la Juventus. Il serbo, come vi raccontiamo ormai da giorni, lascerà la Fiorentina entro il mercato estivo. Per i bianconeri, un addio a gennaio potrebbe complicare il loro inserimento nella trattativa, a meno che non venga inserito un giocatore gradito alla Viola.

Come si legge su gazzetta.it, il profilo per accontentare la Fiorentina potrebbe essere Dejan Kulusevski, molto gradito a Vincenzo Italiano oltre ad essere il giovane meno coinvolto nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Di fronte alla concorrenza estera, la Juventus potrebbe trovare sponda sulla volontà di restare in Italia.