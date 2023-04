La Juventus vola in semifinale di Europa League e se la vedrà con il Siviglia. La Roma vede il baratro, ma passa ai supplementari e aspetta il Bayer Leverkusen

Si è appena conclusa la partita tra Juventus e Sporting Lisbona, valida per i quarti di ritorno di Europa League. Il risultato finale è stato di 1-1, con vantaggio bianconero di Rabiot e pareggio di Edwards su rigore. Esito che permette alla squadra di Allegri, in virtù dell’1-0 dell’andata, di staccare il pass per la semifinale dove troverà il Siviglia, che ha travolto 3-0 il Manchester United (2-2 all’andata).

Nessun problema per il Bayer Leverkusen, che dopo il pareggio di sette giorni fa ha espugnato per 4-1 il campo dell’Union Saint Gilloise. Tedeschi che si troveranno di fronte la Roma, che ha eliminato il Feyenoord al termine di una partita pazzesca dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata. Vantaggio giallorosso con Spinazzola, pareggio olandese all’80’ con Paixao e nuovo vantaggio romanista all’89’ con Dybala. Ai supplementari poi la Roma si è imposta grazie ai gol di El Shaarawy e Pellegrini, staccando il pass per la semifinale.