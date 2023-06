La Juventus vuole riportare Milik in bianconero a titolo definitivo, mentre per la destra si punta un ex Fiorentina

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus starebbe per chiudere al ritorno in bianconero di Arek Milik, attaccante polacco che è momentaneamente tornato al Marsiglia dopo la fine del prestito ai bianconeri. Lo stesso calciatore, in una recente intervista, ha fatto sapere di voler continuare la sua avventura a Torino, con la società piemontese vuole comprarlo a titolo definitivo. Sfuma così l’interesse sempre vivo per lui da parte della Fiorentina.

La Juventus è pronta anche al colpo per la fascia destra e tra i nomi in lista c’è anche quello dell’ex viola Alvaro Odriozola, in uscita dal Real Madrid. In quel ruolo i bianconeri seguono anche Lucas Vazquez ed Emil Holm.