La Lazio cerca idee per il centrocampo che verrà: nel mirino l’ex Fiorentina Torreira

Lucas Torreira potrebbe tornare in Serie A dopo l’avventura alla Fiorentina. L’idea è della Lazio, che sta cercando il sostituto di Marcos Antonio nel caso in cui i biancocelesti riuscissero a piazzarlo nel mercato. L’obiettivo numero uno del club capitolino è il centrocampista del Porto Mateus Uribe. Il 32enne è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare quindi a parametro zero.

Nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a lui, l’alternativa è proprio Torreira, oggi al Galatasaray, da tempo seguito da Maurizio Sarri.