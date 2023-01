La Lazio espugna il Mapei e si avvicina alla zona Champions, inguaiando il Sassuolo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo netto per la Lazio nel lunch match della domenica al ‘Mapei Stadium’ contro un Sassuolo che raccoglie la terza sconfitta consecutiva del 2023: è finita 2-0 per gli uomini di Sarri, con due reti in extremis in entrambe le frazioni. Al 45′ infatti il rigore di Zaccagni a sbloccare il risultato, dopo un fallo di braccio di Toljan; al 95′ invece il gol in contropiede di Felipe Anderson a chiudere la gara, con i biancocelesti che tengono il passo della zona Champions mentre il Sassuolo arranca ed è a +7 sulla zona retrocessione.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 37, Lazio 34, Roma 31, Atalanta 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Monza 21, Lecce 20, Bologna 19, Empoli 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.