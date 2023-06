La Lazio punta un attaccante in uscita dalla Premier League e l’ipotesi Cabral è già destinata a sfumare

Nelle ultime ore era emersa l’ipotesi di un’interessamento da parte della Lazio per l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Tuttavia, secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, sembrerebbe che il club biancoceleste abbia virato su un altro obiettivo per il reparto offensivo.

Trattasi di Wilfried Zaha, ivoriano classe 1992 in uscita dal Crystal Palace e che arriverebbe a parametro zero. Le difficoltà al momento sono legate all’ingaggio di Zaha, abituato alle possibilità economiche delle squadre inglesi. In ogni caso, la Lazio sta lavorando per portare il calciatore in Italia. Ovviamente l’eventuale acquisto dell’ivoriano da parte dei biancocelesti escluderebbe Arthur Cabral dalla loro lista dei desideri.