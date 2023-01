“La Lazio non si deve montare la testa e non abbassare la guardia contro la Fiorentina. Immobile? Sarri ha trovato una soluzione anche senza di lui”

Giancarlo Oddi, ex giocatore e tecnico biancoceleste, ha presentato la sfida fra Lazio e Fiorentina di domenica su Radio Sei:

“La Lazio non si deve montare la testa, ma è chiaro che questa squadra sia forte, all’altezza delle prime della Serie A. La vittoria contro il Milan insegna che quando entra in campo concentrata, può battere chiunque. Chiaro, loro non erano al meglio e questo deve essere da sprone anche in vista della Fiorentina”.

E ancora: “La squadra di Sarri deve dimostrare che l’ultimo successo non è arrivato per caso. Immobile? Deve stare tranquillo, il suo momento arriverà. Anche senza di lui la Lazio ha trovato una soluzione e questo deve consigliare l’attaccante a non forzare i tempi per recuperare prima del previsto“.