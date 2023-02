La Lazio non va oltre il pareggio contro il Verona, che continua a rosicchiare punti in chiave salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il primo dei due incontri del lunedì sera di Serie A TIM. Allo stadio Bentegodi, Hellas Verona e Lazio si annullano: è 1-1 tra gialloblù e biancocelesti. La sbloccano gli ospiti a fine primo tempo, con un’autentica chicca dell’eterno Pedro. La squadra di Zaffaroni risponde nei primi sei minuti della ripresa con Ngonge: per il belga, arrivato nel mercato di gennaio, è il primo gol in Serie A. Il pareggio, all’Hellas, vale il -4 dalla zona salvezza, mentre sa di occasione mancata per la Lazio, che non sale al terzo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Milan 38, Atalanta 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 14, Sampdoria 9, Cremonese 8.