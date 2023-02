La Lazio resta in dieci dopo un quarto d’ora ma le basta Immobile per castigare il Cluji

Dopo la Fiorentina anche la Lazio esce vittoriosa contro il Cluj dall’andata degli spareggi di Conference League. I biancocelesti all”Olimpico’ restano in dieci dopo appena 15 minuti per l’espulsione di Patric colpevole di aver commesso un fallo da ultimo uomo su Krasniqi. Nonostante l’inferiorità numerica sono i padroni di casa ad andare in vantaggio nel recupero di primo tempo grazie al gol di Immobile, che di destro in girata spedisce in porta un pallone servitogli da Felipe Anderson su calcio di punizione.

La formazione rumena non trova il modo di pareggiare nella ripresa, anzi rischia di incassare il 2-0 al 65′ con il colpo di testa dell’ex centrocampista della Fiorentina Vecino salvato sulla linea da Yuri. La Lazio andrà quindi a giocarsi la gara di ritorno in Romania la prossima settimana forte dell’1-0 messo a segno all’andata.