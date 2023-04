La Lazio schianta a domicilio lo Spezia di Semplici e consolida il secondo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è concluso da poco l’anticipo della 30° giornata di Serie A. La Lazio esce vittoriosa dalla gara contro lo Spezia. Apre le marcature Immobile su calcio di rigore al 36′. Nel secondo tempo raddoppia Felipe Anderson al 52′; i padroni di casa cercano la reazione ma non trovano la via del gol, e all’84’, rimangono anche in dieci per l’espulsione di Ampadu. All’89’ cala il tris per i biancocelesti Marcos Antonio.

La squadra allenata da Maurizio Sarri consolida così il secondo posto salendo a 61 punti, mentre quella guidata dell’ex tecnico della Primavera della Fiorentina Leonardo Semplici resta quartultima a quota 26.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Lazio 61, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Verona 22, Cremonese 19, Sampdoria 15.