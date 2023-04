La Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto. Paulo Sousa strappa un pari allo Spezia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le due partite delle ore 15 di questa domenica di Serie A. La Lazio raccoglie il quarto successo nelle ultime cinque partite in campionato: un ottimo 0-2 in quel di Monza che certifica il secondo posto dei biancocelesti. Torna al gol Milinkovic-Savic, assieme a Pedro. Al ‘Picco’, l’importante scontro salvezza tra lo Spezia di Zurkowski e la Salernitana dell’ex Fiorentina Paulo Sousa finisce 1-1: al clamoroso autogol di Caldara risponde la prima rete in bianconero di Shomurodov. Le due squadre mantengono la distanza di sicurezza sul diciottesimo posto, occupato dal Verona che è a -6 dalla salvezza.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 71, Lazio 55, Inter 50, Milan 48, Atalanta 48, Roma 47, Juventus 44, Fiorentina 40, Bologna 37,Udinese 38, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Salernitana 28, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.