La lettera di un tifoso: “La Fiorentina ha commesso l’errore di non accettare grandi offerte per Vlahovic. Con quei soldi potevamo rifare la squadra e se non rinnova sarà un disastro economico per Commisso”

Da un nostro lettore, relativamente all’ultima campagna acquisti-cessioni della Fiorentina, riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Al netto dei giudizi e delle critiche dei tifosi e dei giornalisti, che sono mosse dal medesimo presupposto, ovvero i risultati. Se vogliamo dare un giudizio serio ed onesto sulla gestione Commisso, dobbiamo guardare con attenzione e professionalità alla gestione sportiva, perché per quanto riguarda l’aspetto finanziario (ossia l’averci messo i soldi), l’attuale Presidente senza ombra di dubbio è al primo posto in una ipotetica classifica storica tra tutti i “patron” della nostra Fiorentina.

Ad avvalorare ciò, ci sono i soldi investiti per l’acquisto del club, i soldi spesi per le prime due campagne trasferimenti, l’importantissimo investimento per il centro sportivo e la sua totale ed immediata disponibilità (rifiutata dalla politica/poteri fiorentini), per la costruzione di un nuovo stadio.

Ma veniamo alla gestione sportiva, che non dimentichiamo fa capo al duo Barone-Pradè. Detto che, i risultati sul campo e la crescita tecnica della squadra e dei calciatori ne hanno dimostrato ad oggi il fallimento, andiamo a dare una valutazione sull’ultimo mercato e la costruzione della squadra che andrà ad affrontare la prossima stagione. Dopo due anni che una squadra di fronte al cambio di tre allenatori diversi, (quattro se si considera il ritorno di Iachini), si trova a lottare costantemente per la retrocessione, è palese ed opinione comune che doveva essere ricostruita. Questo molto probabilmente era anche il parere di Sarri (che non se l’è sentita) e di Gattuso (che se l’è sentita ma poi di fronte alla realtà ha preferito andarsene). Con l’addio di Gattuso, la dirigenza è stata brava a convincere un allenatore tra i migliori in rampa di lancio come Italiano (d’altra parte convincere un allenatore in ascesa non è difficile). Ma era chiaro ed è chiaro che loro (Barone-Pradè), vuoi per orgoglio o chissà per quale altro motivo, non volevano smontare la squadra attuale. La sensazione è che, anche la decisione di concludere la trattativa per quello che ad oggi, sembra essere il miglior acquisto della gestione Commisso (ovvero Nico Gonzalez), possa anch’essa essere stata dettata dall’orgoglio. La tempistica va di pari passo con l’addio di Gattuso ed il campione argentino era un giocatore indicato e gradito da Rino stesso. Della serie: “il mercato lo facciamo noi, non TU”. Anche il prestito concluso in due giorni di Torreira ci dà la sensazione che se non ci fosse stata la sconfitta di Roma e quell’errore di Pulgar sul secondo goal della Roma, magari oggi saremmo a parlare del terzo tentativo su tre mercati di arrivare al centrocampista uruguaiano, tanto puntiamo su Bianco. Questa sensazione, magari mi sbaglio, è confortata dal fatto che se siamo convinti di aver bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche, per quale inspiegabile motivo aspettiamo l’inizio del campionato per prenderlo con la formula del prestito? avrebbe avuto un senso aspettare qualora avessimo voluto abbassare il prezzo per acquistarlo a titolo definitivo, ma con tale formula lo avremmo potuto mettere a disposizione dell’allenatore già a luglio… o mi sbaglio!!!

Finito il mercato, siamo tutti a discutere del mancato arrivo dell’esterno di qualità a destra (richiesto da Italiano) e del vice Vlahovic. Per analizzare la questione vorrei partire un pò più da lontano. Senza stadio di proprietà e produttivo di reddito, l’unico modo che hai per alzare ricavi e livello tecnico, è fare le coppe. Altrimenti non lo alzi mai, a meno che Commisso non abbia le intenzioni di buttare soldi all’infinito. Ma questo non è giusto e nè corretto pretenderlo. Spero di sbagliarmi, ma questa squadra non è sufficientemente attrezzata per lottare da subito per un piazzamento tra le prime sette, proprio perché mancano un esterno forte a destra (vedi Berardi per esempio) ed un vice Vlahovic all’altezza. E qui veniamo a quello, che sempre a mio modesto parere, è l’ennesimo errore fatto dalla dirigenza. Se volevamo chiudere la campagna trasferimenti in pareggio, come indicato giustamente dalla proprietà e come nella realtà è avvenuto. Oltre al fatto di dover rimediare al mastodontico errore di non aver rinnovato a Vlahovic quando Prandelli gli ha affidato la maglia da titolare, non c’era altra via che accettare le offerte di 60/70 milioni ricevute per l’attaccante serbo e con quei soldi completare la squadra. Ad esempio con Berardi a destra e con Arthur Cabral (seguito da tempo da Burdisso) e Borja Mayoral (funzionale come pochi al gioco di Italiano), a giocarsi domenica su domenica la maglia da titolare per il centro dell’attacco viola. Non voglio neanche pensare alla situazione che si presenterà ed al disastro economico che Commisso dovrà subire se il serbo non dovesse rinnovare. Ed anche se rinnova, al massimo e per gentile concessione del suo procuratore la clausola non sarà mai superiore ai 60/70 milioni che avremmo potuto prendere in questo mercato. Quindi, i dirigenti hanno deciso di correre questo tremendo rischio, finanziario e tecnico per cosa? per un altro anno di Vlahovic a Firenze?

Ad oggi siamo nelle mani di Italiano, della sua capacità di dare un gioco e di creare un gruppo con la squadra, siamo nei piedi dell’eterna attesa dell’esplosione di Sottil, ma soprattutto siamo assolutamente dipendenti dalla salute di Gonzalez e Vlahovic, senza i quali difficilmente il pallone finirà dentro la porta avversaria, a meno che un vento gelido russo non conceda la più grande rivincita al duo Barone-Pradè…KOKORINGOOOLLLLL!

Fabio Bonciani