La Liguria agrodolce di Italiano

Italiano a Genova ha giocato 6 mesi, e il tecnico della Fiorentina, come scrive La Repubblica, ha lasciato un ricordo dolce nella mente dei tifosi rosso blu. Italiano era un regista che amava il lancio lungo e anche da allenatore ha mantenuto l’amore per quella caratteristica.

Con lo Spezia invece è finita male. In pochi giorni è passato da eroe a traditore. Ma anche l’anno prima era stato vicino ad andare via dai bianconeri proprio in direzione Genoa, prima di essere blindato dal presidente Volpi dopo che il tecnico aveva dato segnali di apertura. A Firenze ora ha già conquistato tutti.