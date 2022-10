La locandina di Hearts-Fiorentina e una particolare rievocazione… a una finale europea della Viola

Hearts-Fiorentina è una partita attesissima. Non solo per la necessità della squadra di Italiano di fare punti il prima possibile in Conference League, ma anche per la portata del match, sentita soprattutto dagli scozzesi.

Come mostra il giornalista Mark Donaldson, la copertina del match programme di Hearts-Fiorentina è una rievocazione storica: il riferimento è alla locandina della finale di Coppa delle Coppe 1962, quando la Viola affrontò l’Atletico Madrid, disputata tra l’altro in Scozia (a Glasgow). Vinsero i Colchoneros, ma la Fiorentina poteva consolarsi, avendo vinto l’edizione precedente… proprio contro i Rangers.

Di seguito, il tweet della locandina: