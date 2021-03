La lunga e importante lista dei rientri

La Fiorentina potrà giocare la delicatissima sfida contro il Benevento del prossimo fine settimana in condizioni certamente migliori rispetto all’ultimo match contro il Parma.

Lunga e importante la lista dei rientri; in primo piano ovviamente c’è Ribery che ha scontato la giornata di squalifica inflittagli dal giudice sportivo. Dal francese a Castrovilli, elemento importante per il centrocampo viola e che può garantire anche quegli inserimenti da dietro che sono mancati nell’incontro di ieri. Stesso discorso che possiamo fare in parte per Bonaventura che ieri c’era ma che è potuto entrare solo nel finale. A Benevento potrà tornare ad essere titolare di questa squadra.

Da valutare invece le condizioni di Kokorin che non è stato convocato contro il Parma, mentre sicuro assente sarà Igor.