La lunga pausa di Dragowski tra squalifica e Nazionale: contro l’Atalanta per ritrovare campo e certezze

Sabato contro l’Atalanta Dragowski ritroverà finalmente il campo. Per il portiere della Fiorentina è stato un inizio di stagione difficile, complice quell’espulsione contro la Roma che lo costrinse a uscire dopo appena diciassette minuti. Il polacco ha quindi saltato gran parte di quella partita e la successiva contro il Torino, lasciando spazio a Terracciano.

A prolungare l’attesa del ritorno in campo ci si è messa poi la pausa per le Nazionali. Con la Polonia Dragowski è stato convocato, ma non ha mai trovato spazio. Il titolare è lo juventino Szczesny (nonostante gli errori in maglia bianconera), ma anche nella goleada contro San Marino Paulo Sousa ha preferito far giocare Skorupski piuttosto che il portiere viola.

Sabato dunque Dragowski avrà la possibilità di rimettersi i guantoni, ma il suo compito non sarà facile. Per un portiere, soprattutto a inizio stagione, è fondamentale giocare per riprendere il feeling con il campo e con i ritmi di gioco. Il numero 69 viola di fatto non ne ha avuta la possibilità, e quindi contro l’Atalanta si tratterà di una sorta di nuovo esordio per lui. Con l’obiettivo di resettare quanto accaduto finora, tornando a fornire un rendimento di livello.