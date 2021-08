La maglia con una dedica ad Astori: Pratiche inoltrate alla Lega Serie A, la Fiorentina attende una risposta e spera di poterla indossare a Roma

Domenica prossima la Fiorentina esordisce in campionato contro la Roma. E all’Olimpico il club viola, visto che non sarà più possibile per il capitano portare al braccio la fascia che ricorda Davide Astori, spera di poter almeno far indossare ai giocatori la maglia con la dedica riservata all’ex difensore gigliato.

Questa era del resto l’intenzione annunciata dal direttore generale Joe Barone a più riprese.

Tutte le pratiche sono state inoltrate all’ufficio competente della Lega Serie A, adesso è attesa una risposta che tutti sperano possa essere positiva fin dalla prima giornata.