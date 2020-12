La maledizione di Duncan, tra problemi muscolari e l’esigenza di turn over

Coppa Italia a parte, fin qui Alfred Duncan si è visto appena quattro volte, per 161 minuti totali: un dato incredibile se paragonato al prezzo pagato per lui dalla Fiorentina un anno scarso fa. Doveva essere il regalo di mercato per Iachini a gennaio 2020 ma è diventato riserva sia per lui che per Prandelli. In più, sarà assente anche dalla spedizione a Bergamo di domani per qualche fastidio muscolare. Innegabile dire che il ghanese ad oggi non abbia rappresentato una risorsa per la squadra viola, nonostante i titolari non stiano facendo propriamente faville. In questo caso si può pensare anche ad una prudenza dettata dalle partite ravvicinate che attendono la Fiorentina in queste due settimane, dove verosimilmente ci sarà turn over. E magari nelle rotazioni, può sperare di trovare spazio anche un Duncan, ridotto ormai quasi a figura marginale della rosa.

