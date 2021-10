La maturazione di Martinez Quarta. Il futuro viola con lui ha una certezza in più

C’è un giocatore della Fiorentina sta mostrando sempre di più una crescita continua sul campo. Stiamo parlando di Martinez Quarta, quando chiamato in causa fino adesso ha risposto sempre presente con delle buone prove in campo e un bel gol messo a segno nella gara contro il Napoli. Anche il centrale argentino infatti rientra spesso nelle rotazioni italiano e nonostante questo riesce a mantenere alta la concentrazione come dimostrato nella complicata gara di Udine dove ha tenuto a bada più volte Beto e Deulofeu bloccando più volte le loro scorribande. L’episodio del rigore su Osimhen contro il Napoli poteva essere gestito meglio ma fa parte del processo di crescita del centrale viola.

La lotteria per una maglia da titolare con Igor e Nastasic continua, e con tutta probabilità proseguirà per tutta la stagione. Con Milenkovic ognuno di loro può formare una coppia affidabile e di livello, ma Martinez Quarta può essere decisivo nelle gare contro giocatori veloci date le sue qualità nell’anticipo e nella gestione del pallone.

L’ex River Plate dopo un anno dal suo approdo sulle rive dell’Arno è maturato e si è ambientato ancora di più nel calcio italiano. La Fiorentina ha investito tanto su di lui, motivo per il quale ha tutte le caratteristiche per essere perno difensivo del futuro viola. E sicuramente lo può essere anche del presente, in base a quelle che possono essere di volta in volta le decisioni di formazione di Italiano.