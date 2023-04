La metamorfosi di Castrovilli: esperimento momentaneo o progetto a lungo termine di Italiano?

Ormai rientrato in pianta stabile a disposizione di Italiano e della Fiorentina, Gaetano Castrovilli è al lavoro per ritrovare la migliore condizione e le giuste sensazioni sul terreno di gioco. La grande apprensione scaturita inevitabilmente dopo il terribile infortunio riportato dal calciatore pugliese sembra oggi per fortuna un lontano ricordo. ‘Castro’ può guardare a presente e futuro con entusiasmo e meritata fiducia. Il centrocampista ex Bari sta rispolverando colpi e giocate, ha ritrovato il gol (bellissimo) in casa del Sivasspor, e prestazioni solide come quella di San Siro con l’Inter.

Un Castrovilli in una nuova veste? Parrebbe di sì. Il percorso intrapreso dal classe ’97 di Minervino è ormai chiaro. Da fantasista libero di svariare sulla trequarti, Castrovilli sta ora cercando di trasformarsi in una mezzala completa. Italiano lo ha schierato sia da interno di centrocampo che da centrale puro accanto a Mandragora. Normale che il giocatore viola necessiti di un certo rodaggio sia sul piano tattico che su quello dell’adattamento alle nuove consegne in fase di possesso.

Le doti del calciatore della Fiorentina sul piano dell’inserimento e del palleggio si sposerebbero bene anche con la posizione di rifinitore alle spalle dell’attaccante (ruolo in cui ora mister Italiano sta alternando Barak e Bonaventura), ma in Castrovilli l’allenatore gigliato vede le qualità adatte per giostrare nel cuore del gioco. Da capire se la scelta sarà confermata nei prossimi mesi o se vedremo Castrovilli alzare il proprio raggio d’azione.

Intanto Fiorentina ed entourage del calciatore sono alla ricerca di un compromesso che permetta di prolungare il sodalizio tra il centrocampista e la società gigliata. Da non scordare che il calciatore percepisce 2.5 milioni di euro attualmente e la cifra è destinata a crescere da contratto. L’accordo tra Castrovilli e la Fiorentina terminerà nell’estate del 2024 ed è normale che tutte le parti in causa ora vogliano capire quale sia la strada migliore per proseguire il cammino assieme.