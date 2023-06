La meteora Lucca continua a girovagare ma lontano da Firenze, il proc.: “Deve dare una risposta all’Udinese”

Nei primi mesi della scorsa stagione il calcio italiano sembrava aver pescato il suo nuovo centravanti, vista l’esplosione di Lorenzo Lucca al Pisa. Se ne parlava anche in ottica Fiorentina, dato che in uscita c’era Dusan Vlahovic. Poi all’improvviso il ragazzo smise di segnare (e poi anche di giocare), ritrovandosi poi prima all’Ajax e ora di nuovo in Italia, dove lo aspetta l’Udinese. Lo ha confermato anche il suo agente Beppe Riso a Tele Friuli:

“L’appuntamento tra tutte le parti in causa è fissato per la prossima settimana. La trattativa c’è e le società hanno già trovato l’intesa. Ora manca il sì di Lorenzo”.