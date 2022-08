La mezzala, ma non solo: cosa manca al mercato della Fiorentina?

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato, fissata per giovedì 1 settembre. La Fiorentina, alla stregua di molte altre società, deve ancora finire di completare le mosse: da una parte rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano, dall’altra cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico viola.

Arriverà sicuramente l’ormai famosa ‘mezzala di qualità’: salvo clamorosi colpi di scena, sarà Antonin Barak il rinforzo della Fiorentina per il centrocampo. Autore di undici gol e quattro assist nella passata stagione, il ceco rappresenta il profilo tanto cercato dalla società viola: giocatore di qualità, ma anche concreto in zona gol.

Le mosse della Fiorentina non finiranno sicuramente qua. La dirigenza gigliata è infatti alla ricerca anche di un difensore centrale, viste le incertezze mostrate da Quarta e Nastasic nelle prime uscite stagionali. E potrebbe anche arrivare un altro calciatore per rinforzare la batteria degli esterni d’attacco, dato che si prospetta una stagione piena di impegni e che vedrà la Fiorentina – se supererà i preliminari di Conference League – in campo ogni tre giorni.