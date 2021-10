La mossa giusta al momento giusto: un brutto film che la Fiorentina non rivivrà con Sottil

Quanto non era stato fatto a suo tempo con Vlahovic, è stato messo in atto invece con Riccardo Sottil, alla faccia di coloro per i quali “tanto Vlahovic non avrebbe rinnovato neanche un anno e mezzo fa”. La realtà delle cose è che ci sono i momenti e l’abilità di un club sta nel riconoscere quelli propizi per attuare determinate operazioni, rinnovi di contratto su tutti. Lo status attuale dell’esterno classe ’99 è quello di un giocatore promettente ma ancora molto discontinuo e troppo di rado incisivo. Le giocate fisiche e tecniche però, Sottil le ha fatte vedere in più di qualche sprazzo di gara, un po’ come il Vlahovic di fine 2019.

Ecco perché, dopo averci puntato con il controriscatto e con alternative poco convincenti, diventava più che doveroso un rinnovo contrattuale che metterà al sicuro la Fiorentina in caso di esplosione del ragazzo del vivaio. Così si può davvero dire di aver scommesso su un ragazzo, con la tutela già nero su bianco qualora tale scommessa sia davvero vinta. Tutto ciò che poteva essere fatto con l’attaccante serbo e che invece non è andato in scena. E se poi Sottil non riuscirà ad imporsi in maglia viola, resterà comunque un calciatore piuttosto facilmente vendibile, senza bisogno di arrivare a scontri o addii trascinati per arrivare a scadenza.