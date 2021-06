La motivazione principale per cui Gonzalez ha convinto proprio tutti

Nico Gonzalez ha convinto tutti in casa viola perché può coprire al meglio, i tre i ruoli offensivi. Anche quello di vice Vlahovic. Ma come rimarca La Gazzetta dello Sport, la sua posizione ideale però è quella di esterno di fascia sinistra. Gonzalez, 23 anni compiuti il 6 aprile, ama stringere verso la porta avversaria e concludere con il suo sinistro. L’ex Stoccarda, cresciuto in Sudamerica nelle fila dell’Argentinos Juniors, ha talento, velocità e un dribbling micidiale. Quindi è perfetto per il 4-3-3 sul quale sta lavorando la Fiorentina anche dopo la rottura con Gattuso.