La mozione di Fratelli d’Italia: “Aprire il Franchi per la finale di Conference League e organizzare uno o più maxischermi. Il ricavato donato alle popolazioni dell’Alto Mugello colpite dal maltempo”

Una mozione in consiglio comunale presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia per organizzare un maxischermo per aprire lo stadio Artemio Franchi in occasione della finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham.

Una mozione che recita così: “DATO che lo Stadio Artemio Franchi è proprietà del Comune di Firenze; concesso alla società calcistica ACF Fiorentina;

PREMESSO che il 7 Giugno pv. la Fiorentina disputerà a Praga la finale di Conference League 2023; lo stadio della capitale ceca non dispone che 20.000 posti e solo 5000 saranno a disposizione dei tifosi viola;

CONSIDERATO che per tutti i tifosi che rimarranno a Firenze a vedersi la finale, l’apertura al pubblico dell’Artemio Franchi e l’installazione di uno o più maxischermi potrebbe essere un ottimo spunto di aggregazione per la popolazione;

AUSPICATO che l‘ingresso potrebbe essere coperto solo con un contributo da parte degli spettatori solo per le spese di gestione e il ricavato rimanente donato per le popolazioni dell’Alto Mugello colpite dal maltempo“.

E poi l’invito fatto alla giunta comunale di “attivarsi presso ACF Fiorentina per aprire al pubblico lo Stadio Franchi la sera del 7 Giugno p.v. in occasione della finale di Conference League” e “per fare installare uno o più maxischermi”.