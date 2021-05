La Nazione: Allenatore? In pressing su Gattuso ma…occhio alla Francia

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Franck-Dusan, fratelli viola”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Corri, fratello Vlahovic. C’è FR7 nel volo di Dusan”. Sottotitolo: “Ribery e l’attaccante, come il maestro e l’allievo, fra segreti, suggerimenti e tanta voglia di continuare insieme. Il rinnovo del francese è dietro l’angolo”. A pagina 5 c’è: “In pressing su Gattuso, ma ci sono alternative”. Ovvero: “Nuovo riavvicinamento con il tecnico del Napoli. Juric ‘rompe’ con il Verona e De Zerbi prende tempo col Sassuolo. Occhio alla Francia”. In taglio basso sulla formazione di domani: “Iachini ‘vede’ Igor e Amrabat titolari a Cagliari“.