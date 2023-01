La Nazione: Amrabat e Sabiri fratelli viola

In prima pagina nell’inserto sportio de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Amra & Sabiri fratelli viola”.

A pagina 4 c’è: “Coppa Italia e mercato, sprint finale Offerta per Sabiri: viola a giugno?”. Sottotitolo: “Il centrocampista marocchino fa parte delle operazioni programmate. Ma c’è ancora distanza Rinnovo Biraghi: l’opzione fino al 2025 sarà effettiva solo al raggiungimento di obiettivi concordati”.

A pagina 5 leggiamo: “Viola, bivio Torino Domani è decisiva”. Sottotitolo: “Alle 18 al Franchi i quarti di Coppa Italia in gara secca Dentro o fuori, in ballo il primo obiettivo della stagione”. In taglio basso: “Biglietti: in curva con 8 euro”.