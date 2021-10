La Nazione: Amrabat, Maleh e Duncan non portano belle notizie alla Fiorentina

Nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo stamani a pagina 6 sulla Fiorentina, un’intervista all’ex tecnico Iachini, intitolata: “Rocco, Dusan e Italiano regista Iachini si racconta”. Sottotitolo: “Vincenzo? Lo ricordo giocatore nel mio Chievo Seguo le partite dei viola e lo faccio col cuore”.

A pagina 7, in taglio alto c’è: “Coppa d’Africa, Italiano a gennaio rischia di perdere tre centrocampisti”. Occhiello: “Il caso: oltre ad Amrabat, coinvolti anche Maleh e Duncan“. Ma grande spazio viene dato a: “Vlahovic, è partita l’asta Prezzo base: 70 milioni”. Sottotitolo: “E’ il valore della clausola rescissoria concordata in estate con gli agenti”. Infine vittoria per la Fiorentina Femminile: “Viola, un tris d’autore Successo in rimonta”.