La Nazione: anche in Brasile gli occhi del Barcellona sono tutti per Amrabat

L’inserto del QS de La Nazione mette in copertina un’immagine di Sirigu, titolando così: “Dai Salvatore, non mollare“. A pagina 4 poi si parla di Fiorentina: “Il dolore, le mani sul volto, i soccorsi. Paura Sirigu: tendine d’Achille KO”.

Nella pagina seguente, viene fatto il punto sui Viola impegnati con le Nazionali: “Nico e Kouamé gol. Occhi su Amrabat“, con sottotitolo: “Osservatori del Barcellona in Brasile per il marocchino“. Infine, un trafiletto sui dubbi dei rientri tardivi in vista dell’Inter: “Condizioni e tempi di rientro. Quanti dubbi per i nazionali”.