La Nazione: Ballottaggio in difesa

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “E’ sfida totale. Che seratona!”. Sommario: “Fiorentina-Inter al Franchi: società rivali, stadio esaurito”. A pagina 2 si legge: “Sfida all’Inter, interessi in gioco. Classifica e soldi: muro contro muro”. Sommario: “Stasera battaglia per salire in classifica, ma anche rivalità fra club dopo l’attacco di Commisso. Le frecciate sulla sostenibilità finanziaria e gli stipendi non pagati, l’irritazione dei proprietari cinesi”.

A pagina 3 spazio alle parole di Italiano: “Vietato mollare. Non possiamo permettercelo”. Di spalla: “Sempre molti gol, tanto spettacolo contro i nerazzurri”. A pagina 4: “Dubbio Gonzalez. Saponara in pole e in mediana…”. Sommario: “Duncan dentro per Castrovilli, ballottaggio in difesa. Igor, Quarta e Nastasic si contendono una maglia”.