La Nazione: Belotti torna subito nel mirino

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Dusan passa, Rocco chiude”. Sommario: “Fiorentina, Commisso: ‘Vlahovic ha rifiutato il rinnovo’”. A pagina 2: “’Vlahovic non firma’, addio dietro l’angolo”. Sommario: “Commisso annuncia: ‘La proposta di rinnovo non è stata accettata’. Il gioco al rialzo di Dusan e del manager: chiesti sei milioni a stagione”. In taglio basso: “Belotti torna subito nel mirino. Lucca (Pisa), i viola ci provano”. Sommario: “Sul serbo spingono Juve e Manchester City. In entrata occhio a Berardi, Raspadori e Borja Mayoral”.

A pagina 3: “Italiano e il compito più difficile, preservare la logica del gruppo”. Sommario: “Nelle difficoltà si giudica la tenuta e ora la società è chiamata a reagire tutelando le proprie idee. Lo strappo con Vlahovic non deve intaccare la serenità (e il rendimento in campo) della squadra”. Di lato: “Cori contro il Napoli, 10mila euro di multa”.