La Nazione: Brekalo sulla fascia, nuovo contatto

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Jack & Ricky gli affidabili”.

A pagina 4, ampio spazio a: “Reti e invenzioni, sempre a pieni giri I 2 senatori divenuti indispensabili”. Sommario: “Bonaventura e Saponara, entrambi capaci di occupare più posizioni e sempre pronti a dare il massimo. Il primo sta per allungare il contratto, il secondo lo farà a giugno. E l’allenatore non può fare a meno di loro”.

A pagina 5 il mercato: “Gollini d’Inghilterra, Zurko saluta Brekalo sulla fascia: nuovo contatto”. E ancora: “Via a una settimana di mercato che può essere segnata da diverse operazioni. Tanti movimenti in difesa L’Atalanta apre al prestito di Cittadini (ora al Modena), mentre in attacco la sorpresa può essere Belotti“. Di spalla infine: “Niente striscioni in Curva Fiesole Protesta continua”.